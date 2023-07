Wegen Sperrung: Züge harren auf Bahnstrecke aus

Bahnreisende zwischen Ingolstadt und Nürnberg sind am Freitag teilweise mit erheblichen Verspätungen ans Ziel gekommen. Die Strecke war nach Angaben der Deutschen Bahn für rund drei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Grund war ein Notarzteinsatz. Ein aus München kommender ICE und eine Regionalbahn mit Ziel München mussten samt Passagieren auf freier Strecke ausharren. Andere Züge seien umgeleitet worden. Die Strecke sei am Freitagabend wieder freigegeben worden, sagte ein Bahn-Sprecher.

15. Juli 2023 - 08:32 Uhr | dpa

Feuerwehrleute bringen Trinkwasser zu einer liegen gebliebenden Bahn. © Haubner/vifogra/dpa

Ingolstadt Wie ein Sprecher der Integrierten Leistelle der Rettungsdienste in Ingolstadt sagte, kümmerten sich Mitarbeiter der Bahn und Einsatzkräfte um die Fahrgäste in den zwei auf der Strecke wartenden Zügen nahe Denkendorf (Landkreis Eichstätt).