Wegen Glätte: Krankenwagen im Einsatz rutscht gegen Baum

Im Einsatz ist ein Krankenwagen in Oberbayern auf einer glatten Straße gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin habe den Rettungswagen nicht mehr kontrollieren können, nachdem die Hinterachse gebrochen war, teilte die Polizei mit. Wegen der Glätte rutschte der Krankenwagen auf der Bundesstraße 23 bei Oberammergau (Garmisch-Partenkirchen) frontal in den Baum. Ein 81 Jahre alter Patient und zwei Rettungskräfte wurden am Donnerstagabend leicht verletzt. Da der Krankenwagen nicht mehr fahrbereit war, holte ein zweiter Rettungswagen den Patienten ab.

03. Dezember 2021 - 09:47 Uhr | dpa

Ein Verkehrsschild, auf dem vor Schnee- und Eisglätte gewarnt wird, ist mit Schnee bedeckt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

