Wegen Blockabfertigung: 29 Kilometer langer Lkw-Stau

Wegen einer Obergrenze für Lastwagen auf der Inntalautobahn haben sich am Mittwoch Lkw auf der Autobahn 93 bis nach Rosenheim gestaut. Der Rückstau von der österreichischen Grenze sei infolge der Blockabfertigung bis zu 29 Kilometer lang gewesen, teilte die Polizei mit. Gegen Mittag habe sich der Stau aufgelöst. Zeitweise hatten die österreichischen Behörden nur bis zu 100 Lastwagen pro Stunde die Weiterfahrt auf die Inntalautobahn erlaubt.

Rosenheim

Beschränkungen für Lastwagen auf der Tiroler Autobahn hatten in den vergangenen Wochen immer wieder zu langen Staus auf der A93 in Bayern geführt. Am Donnerstag (1. Dezember) ist demnach wieder eine Blockabfertigung der Lastwagen auf der Inntalautobahn geplant.