Wasserstoff-Projekt von Bayernoil ohne Rosneft

Das gemeinschaftliche Wasserstoff-Projekt BayH2 des Energieunternehmens Vattenfall und des bayerischen Raffinerie-Unternehmens Bayeroil soll nicht zum Nutzen des russischen Präsidenten Wladimir Putin werden. Für das Projekt sei eine eigene Bayernoil-Tochter gegründet worden, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Montag in Nürnberg. An Bayernoil ist der russische Staatskonzern Rosneft mit mehr als 25 Prozent beteiligt. An der Tochter gebe es hingegen keine russische Beteiligung, erläuterte Aiwanger. "Das ist eine wasserdichte Sache, hier ist Rosneft nicht dabei."

25. April 2022 - 16:43 Uhr | dpa