Wasserleiche geborgen: Wohl vermisster 27-Jähriger

Aus der Regnitz in Erlangen ist am Freitag ein Toter geborgen worden. Nach einer ersten Überprüfung gehe die Kriminalpolizei davon aus, dass es sich um den seit Dienstag vermissten 27-Jährigen handelt, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Abend mit. Der Mann war im Bereich der Wöhrmühle beim Baden in die Strömung der Regnitz geraten und galt seither als vermisst.

21. Juli 2023 - 21:18 Uhr | dpa

Erlangen Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des DLRG, der Wasserwacht und des Rettungsdienstes hatten am Dienstag umgehend mit umfangreichen Such- und Rettungsmaßnahmen begonnen, wie es weiter hieß. Am Wochenende sollte die Suche fortgesetzt werden. Wassersportler haben den Toten am Freitag im Bereich des Wehrs am Werker Wasserkraftwerk entdeckt, wie es hieß. Dieses ist etwa zwei Kilometer entfernt von der Wöhrmühle. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Leichnam aus dem Gewässer.