Wasserkocher stürzt mit Katze ab: Kind in Lebensgefahr

Egloffstein

In Oberfranken hat ein Mädchen beim Spielen mit der Katze einen Wasserkocher heruntergerissen und sich dabei lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verbrannte das heiße Wasser die Sechsjährige am Sonntag in Egloffstein (Landkreis Forchheim) am Rücken und Oberschenkel. Sie wurde in ein Krankenhaus geflogen. Näheres zum Gesundheitszustand des Mädchens war am Montag zunächst nicht bekannt.