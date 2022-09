Elfershausen

Ein Waschbär ist bei einem Wildunfall im Landkreis Bad Kissingen in der Frontschürze eines Wagens steckengeblieben - und von der Polizei befreit worden. Der Waschbär sei nahe Elfershausen "quicklebendig" freigelassen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 39-jährige Autofahrer hatte am Sonntagabend die Polizei gerufen und einen Wildunfall mit einem unbekannten Tier gemeldet.