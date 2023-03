Warnstreik ohne Auswirkungen auf Main-Schleusen

Der bundesweite Warnstreik hat nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Main am Montag zunächst keine Auswirkungen auf die Schifffahrt auf dem Main gehabt. In der Frühschicht von 06.00 bis 14.00 Uhr seien die Leitzentralen für die Schleusen des Untermains in Kostheim (Ginsheim-Gustavsburg) und Offenbach regulär besetzt gewesen, teilte die Fachbereichsleiterin Schifffahrt, Marisa Schneider, mit.

27. März 2023 - 10:37 Uhr | dpa

Aschaffenburg Die Leitzentrale in Aschaffenburg und weitere Leitzentralen am Obermain würden zum Teil bestreikt. Dies habe jedoch nur Auswirkungen auf die Schleusen Kleinostheim und Krotzenburg, die beide nahe der hessischen-bayerischen Grenze liegen, erläuterte die Sprecherin. Denn zwischen den Schleusen Obernau (Aschaffenburg) und Viereth im Landkreis Bamberg sei die Schifffahrt auf Grund des jährlichen Schleusenreparaturprogramms derzeit planmäßig gesperrt. An den bestreikten Schleusen Kleinostheim und Krotzenburg liege keine Schifffahrt vor, teilte die Sprecherin mit.