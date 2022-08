Wanderin stürzt 50 Meter in die Tiefe und stirbt

Eine 67-jährige Wanderin aus Schwaben ist in den Allgäuer Alpen in Tirol 50 Meter in die Tiefe gestürzt und umgekommen.

27. August 2022 - 15:35 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Flugplatz eines Krankenhauses. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Tannheim Wie die Tiroler Polizei am Samstag berichtete, sei die Frau am Freitag mit ihrem 71-jährigen Freund über den Jubiläumsweg zur Landsberger Hütte bei Tannheim (Bezirk Reutte) gewandert. Kurz nach der Hütte sei die 67-Jährige aus bisher unklaren Gründen vom Steig gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Mit einem Hubschrauber wurde die Frau geborgen.