Waldunfälle in Schwaben: Ein Toter und ein Verletzter

Bei Waldarbeiten ist im schwäbischen Landkreis Günzburg ein 51-Jähriger vor den Augen seiner beiden Söhne ums Leben gekommen. Der Mann habe im familieneigenen Wald in Ursberg Bäume fällen wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Seine 14 und 17 Jahre alten Söhne hätten ihm dabei geholfen. Aus noch nicht geklärter Ursache sei der Mann durch einen fallenden Baum getroffen worden. Seine Kinder und weitere Anwesende leisteten sofort Erste Hilfe. Auch der alarmierte Rettungsdienst konnte nicht mehr helfen. Die Verletzungen des Mannes waren so schwerwiegend, dass er am Mittwoch noch an der Unfallstelle starb.

31. Dezember 2020 - 12:19 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. (Symbolbild) © Lukas Schulze/dpa/Archivbild

Ursberg/Huisheim Im schwäbischen Huisheim (Kreis Donau-Ries) ging ein Waldunfall dagegen glimpflicher aus: Auch hier wollte ein 62-Jähriger einen Baum fällen. Ein Teil des Baumstamms traf den Mann nach Polizeiangaben vom Donnerstag an der Schulter. Er erlitt einen Schlüsselbein-Bruch. Der 62-Jährige kam nach dem Unfall am Mittwoch in ein Krankenhaus.