Waldbrand bei Aschaffenburg: B26 gesperrt

Aschaffenburg

Ein Waldstück westlich von Aschaffenburg ist am Donnerstag in Brand geraten. Laut Polizei stand am Nachmittag an der bayerisch-hessischen Landesgrenze zwischen Stockstadt und Babenhausen Waldboden auf einer Fläche von der Größe zweier Fußballfelder in Flammen. Der Brand habe auch auf mehrere Bäume übergegriffen. Für den Löscheinsatz, an dem mehrere Feuerwehren beteiligt waren, wurde die Bundesstraße 26 gesperrt.