Wahrscheinlich Sturz aus Hochhaus: Junges Kind und Frau tot

Erlangen

Ein Kind im Vorschulalter und eine Frau sind wohl bei einem Sturz aus einem Hochhaus in Erlangen ums Leben gekommen. Die beiden leblosen Körper wurden am Dienstagvormittag vor dem Gebäude am Europakanal gefunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Situation vor Ort lasse auf einen Sturz aus großer Höhe schließen. Zur Ursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen, zunächst müssten die Personen identifiziert werden. Die Kripo ist für Ermittlungen vor Ort.