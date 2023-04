Wahl in Salzburg: FPÖ und Kommunisten mit Erfolgschancen

Im österreichischen Bundesland Salzburg wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

Salzburg

Umfragen sagen Zuwächse für die rechte FPÖ voraus, die in den vergangenen Monaten bei Wahlen in Niederösterreich und Kärnten jeweils fast ein Viertel der Stimmen bekommen hatte. Am anderen Ende des politischen Spektrums haben die bürgernah auftretenden Kommunisten (KPÖ) laut Meinungsforschern eine Chance, in das Landesparlament gewählt zu werden.

In dem Wahlkampf, der von den Themen Teuerung und leistbares Wohnen geprägt war, kämpfte der konservative Ministerpräsident Wilfried Haslauer darum, den Spitzenplatz der ÖVP im Land zu verteidigen. Laut Meinungsforschern scheint dies realistisch, jedoch mit Verlusten für die ÖVP sowie für seine Koalitionspartner - die Grünen und die liberalen Neos.

Knapp 387.000 Salzburgerinnen und Salzburger sind wahlberechtigt. Die ersten Hochrechnungen werden nach dem Schließen der Wahllokale um 17.00 Uhr erwartet.