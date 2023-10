Wagen überschlägt sich: Mann lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer hat sich in der Oberpfalz mit seinem Wagen mehrfach überschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 45-Jährige am Sonntag mit seinem Auto bei Ebermannsdorf (Landkreis Amberg-Sulzbach) in einer Kurve von der Straße abgekommen. Nach dem Unfall blieb der Wagen in einem Feld liegen. Rettungskräfte bargen den Fahrer.

02. Oktober 2023 - 11:57 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Ebermannsdorf Ob der Mann trotz seiner schweren Verletzungen überlebt, blieb am Montag den Polizeiangaben zufolge unklar. Als Unfallursache vermuteten die Ermittler eine Alkoholisierung des Fahrers.