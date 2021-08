Waffe und Drogen bei Durchsuchung gefunden

Der dringende Verdacht auf Drogenhandel und eine Schusswaffe haben einen 25-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Haßberge in Untersuchungshaft gebracht. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien rund 900 Gramm Marihuana, eine Aufzuchtanlage, eine Druckluftpistole, Rauschgiftutensilien und Speichermedien sichergestellt worden, teilten die Polizei in Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg am Freitag mit. Die Aktion habe bereits am Dienstag stattgefunden, die Ermittlungen dauerten an.

06. August 2021 - 16:59 Uhr | dpa

Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Haßfurt