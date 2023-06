Wäschekorb fängt Feuer: Hotel wird evakuiert

Ein Wäschekorb in einem Wäschezimmer in einem Hotel im Landkreis Ostallgäu hat Feuer gefangen. Etwa 50 Hotelgäste wurden am Montagabend vorsorglich aus dem Gebäude gebracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Verletzt wurde durch den Brand der Wäsche niemand. Den aufsteigenden Rauch habe man sogar vor dem Gebäude in Eisenberg gesehen, so die Polizei.

13. Juni 2023 - 08:05 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Eisenberg Nachdem der Brand gelöscht war, stellte die Feuerwehr die Brandursache fest - mit großer Wahrscheinlichkeit habe sich die Wäsche in dem Korb von selbst entzündet. Grund dafür seien oftmals Rückstände von ungesättigten Fettsäuren in gewaschenen Textilien, hieß es. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden.