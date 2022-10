Vorwurf der Vergewaltigung: Bundeswehrsoldat vor Gericht

Mehr als ein Jahr nach dem Ende des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan hat die Mission ein strafrechtliches Nachspiel. Ein Soldat soll in dem damaligen Lager eine Kollegin vergewaltigt haben. Die Justiz in Kempten muss den Fall nun klären.

Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer Kollegin während des Auslandseinsatzes in Afghanistan muss sich von Dienstag (9.00 Uhr) an ein Bundeswehr-Soldat vor dem Landgericht in Kempten verantworten. Die Tat soll sich vor zwei Jahren im Feldlager Camp Marmal in Mazar-i-Sharif zugetragen haben. Die Kemptener Justiz ist deutschlandweit zentral für solche Straftaten zuständig.

Der angeklagte 36 Jahre alte Feldjäger soll während des Auslandseinsatzes eine Bundeswehr-Soldatin mit seiner Waffe zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Zuvor hatten die Soldaten laut Staatsanwaltschaft am 11. November 2020 eine Faschingsparty gefeiert.

Der Mann ist wegen Vergewaltigung mit Waffen und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt, ihm drohen mehrere Jahre Haft. Seine Verteidigerin erklärte, dass sie zu den Vorwürfen vorläufig nichts sagen werde. "Vor Abschluss des Verfahrens wird es aus sicherlich nachvollziehbaren Gründen von unserer Seite keine Stellungnahme geben", sagte Rechtsanwältin Friederike Hein aus Koblenz.

Die Soldatin hatte nach Angaben der Ermittler die sexuellen Taten des Kollegen erduldet, weil sie aufgrund der Drohung mit der Schusswaffe Angst um ihr Leben gehabt habe. Durch die Tat soll sie erhebliche psychische Leiden erlitten haben. Die Bundeswehr hatte im Juni 2021 den Einsatz in Afghanistan beendet.

Die Justiz in Kempten ist für den Fall zuständig, weil sie seit dem Jahr 2013 generell Gerichtsstand bei Taten von Bundeswehrsoldaten "in besonderer Auslandsverwendung" ist. Zuvor schon war die dortige Staatsanwaltschaft Schwerpunkt-Behörde für solche Fälle mit Bezug nach Bayern. Der Bundestag beschloss dann, dass Kempten auch für Beschuldigte aus anderen Bundesländern diese Kompetenz bekommt. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft in Kempten handelt es sich bei der Vergewaltigungs-Anklage um den ersten größeren Fall, der im Zusammenhang mit dieser Sonderzuständigkeit untersucht wurde.