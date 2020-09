Vorwürfe gegen designierten Generalvikar im Bistum Würzburg

Der designierte Generalvikar des Bistums Würzburg, Jürgen Vorndran, wird sein Amt vorerst nicht antreten. Grund sind nach Angaben des Bistums Anschuldigungen in einem anonymen Schreiben unter anderem an die Diözese. Vorndran weist die nicht näher genannten Vorwürfe als „völlig unzutreffend” zurück und hat zudem Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Die Staatsanwaltschaft Würzburg prüfe die Anzeige, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag. Es gebe aber bislang keine Hinweise darauf, wer die Vorwürfe erhoben habe. Zum Inhalt des Schreibens wollten weder die Staatsanwaltschaft noch das Bistum Angaben machen.

03. September 2020 - 14:30 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Blick auf den Eingang am Bischofshaus des Bistums Würzburg. © picture alliance / dpa/Archivbild

Würzburg Bis der Sachverhalt geklärt ist, soll der stellvertretende Generalvikar Stefan Rambacher die Amtsgeschäfte führen. Darum hatte Vorndran den Würzburger Bischof Franz Jung gebeten.