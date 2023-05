Vorgetäuschter Überfall: mutmaßliche Beute entdeckt

Nach einem mutmaßlich vorgetäuschten Überfall auf einen Geldtransporter in der Oberpfalz haben Ermittler offenbar einen Großteil des gestohlenen Geldes gefunden. Die mehr als 800.000 Euro seien außerhalb des Zugriffs der drei Verdächtigen in dem Fall verwahrt gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass bei der Tat Mitte April in Cham insgesamt etwas mehr als eine Million Euro entwendet wurden. Ein Teil des Geldes war bei den Verdächtigen selbst entdeckt worden.

23. Mai 2023 - 16:15 Uhr | dpa

Eine Polizistin trägt ein Abzeichen der bayerischen Polizei. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Cham Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, seine Lebensgefährtin und deren Tochter werden verdächtigt, am 17. April einen Überfall auf den Geldtransporter vorgetäuscht und das Geld gestohlen zu haben, während die Kollegen des Mannes Geld aus einem Supermarkt abholten. Der 55-Jährige soll die Beute aus dem Transporter der Tochter übergeben haben, die dann von ihrer Mutter abgeholt worden sei. Gegenüber der Polizei und seinen Kollegen hatte der Mann zunächst behauptet, zwei Unbekannte hätten ihn bedroht und gezwungen, das Geld auszuhändigen. Während der Ermittlungen habe sich der 55-Jährige aber in Widersprüche verstrickt. Schließlich gab er laut Polizei zu, den Überfall vorgetäuscht zu haben. Da der 55-Jährige bei seiner Arbeit eine Schusswaffe getragen hatte, müssen sich die drei wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen in Mittäterschaft verantworten. Das Trio sitzt in Untersuchungshaft.