Vorgehen bei Windkraft: Schulze nennt Söder "Leichtmatrosen"

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat in der Klimapolitik Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) attackiert. "Es ist wirklich mehr als ärgerlich, dass ausgerechnet das Wirtschaftsministerium immer noch so tut, als bräuchten wir in den nächsten Jahren keine zusätzliche Energie für die Umstellung des Verkehrs und der Industrie", sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag). Notwendig sei ein schneller Ausbau der erneuerbaren Energien als Grundlage für weitere Klimaschutzmaßnahmen. "Doch leider stehen die Union und der CDU-Wirtschaftsminister auf der Bremse, das ist sehr schade", sagte Schulze.

20. Mai 2021 - 05:59 Uhr | dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht bei einer Pressekonferenz. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild