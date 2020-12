Vorgabenflut reduziert Behandlungszeit für Patienten

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) klagt über eine Gesetzesflut und eine Vielzahl bürokratischer Vorgaben. Die Gesetze und Rechtsverordnungen aus dem Gesundheitsministerium in Berlin würden zunehmend "nach dem Motto Schnelligkeit vor Qualität" gemacht, wie der KVB-Vorsitzende Wolfgang Krombholz am Dienstag in München bemängelte. Sein Vorstandskollege Pedro Schmelz betonte: "Eine solche Menge an komplexen Regelungen ist nicht mehr zu bewältigen." Rund 61 Arbeitstage pro Jahr müsse jede Praxis inzwischen für die bürokratischen Vorgaben verwenden. "Diese Zeit fehlt explizit für die Behandlung der Patienten."

01. Dezember 2020 - 12:40 Uhr | dpa

München Schmelz kritisierte auch den Nachdruck, mit dem Berlin die Digitalisierung der Praxen vorantreibt. Viele Ärztinnen und Ärzte sähen schlicht keinen Mehrwert durch einen Anschluss an die Telematik-Infrastruktur, zumal Haftungs- und Datenschutzfragen nach wie vor ungeklärt seien. Vor allem die elektronische Patientenakte, die zu Beginn des kommenden Jahres starten soll, sorge für Bedenken. Die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeutinnen befürchten nicht nur einen bürokratischen Mehraufwand, sondern sehen auch große Gefahren bei der Datensicherheit.