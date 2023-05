Vorfahrt missachtet: Motorradfahrer schwer verletzt

Waldkraiburg

Ein Motorradfahrer ist in Oberbayern bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat ein 81-jähriger Autofahrer nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt des Bikers missachtet. Demnach wollte der Senior am Sonntag von einem Feldweg aus auf eine Hauptstraße bei Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) auffahren und hat dabei den von links kommenden 53-jährigen Motorradfahrer übersehen. Dieser stieß mit dem Auto zusammen, stürzte und brach sich den Unterschenkel. Er wurde mit dem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen den 81-jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.