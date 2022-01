Vorbild Kalifornien: Söder setzt auf Erfolg durch Hightech

Nur mit Erfolg im internationalen Hightech-Wettbewerb kann Bayern nach Ansicht von Ministerpräsident Markus Söder seinen Wohlstand langfristig sichern. "Technik ist die Zukunft und über die Technik entscheidet sich am Ende auch wirtschaftlicher Wohlstand und demokratische Kultur", sagte der CSU-Chef am Donnerstag vor der Feier zur Gründung des sogenannten Munich Quantum Valley - einem Projekt zur Umsetzung eines Quantencomputers in Bayern.

27. Januar 2022 - 13:11 Uhr | dpa

