Vor G7-Gipfel: Scholz in Elmau eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Samstagabend am Schloss Elmau in den bayerischen Alpen eingetroffen, wo er in den nächsten drei Tagen Gastgeber des G7-Gipfels ist. Der Kanzler flog mit einem Regierungsflieger nach München und dann mit einem Hubschrauber weiter nach Elmau. Am Sonntagmittag beginnt der Gipfel demokratischer Wirtschaftsmächte mit Beratungen über die weltwirtschaftliche Lage, den Kampf gegen den Klimawandel, eine Infrastruktur-Initiative und Sicherheitspolitik. Im Mittelpunkt des Treffens stehen der Ukraine-Krieg und seine Folgen.

25. Juni 2022 - 18:29 Uhr | dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). © Michael Kappeler/dpa/Archivbild