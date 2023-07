Von der Leyen tagt mit Söder-Kabinett

Erst kommt die Arbeit, dann das gemeinsame Festspiel-Vergnügen: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) ist am Dienstag in Bayreuth zu Gast. Am Vormittag (10.00 Uhr) nimmt sie an einer Sitzung des Kabinetts von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teil. Es gehe vor allem um Europathemen, teilte die Staatskanzlei vorab mit. Am Mittag werden von der Leyen und Söder auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse des Treffens informieren.

24. Juli 2023 - 17:33 Uhr | dpa

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. © Francois Walschaerts/AP/dpa