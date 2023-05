Von der Leyen bei Infineon: "digitaler Leuchtturm in Europa"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht im Ausbau des Dresdner Chip-Werks von Infineon eine großartige Perspektive für Sachsen und Europa sowie einen wichtigen Meilenstein. "Dresden ist ohne jeden Zweifel ein digitaler Leuchtturm in Europa", sagte von der Leyen vor dem symbolischen Spatenstich für die sogenannte Smart Power Fab in Dresden. Die Erweiterung der Produktionsstätte sei ein großer Schritt für Dresden und Sachsen in der digitalen Welt.

02. Mai 2023 - 14:58 Uhr | dpa

Olaf Scholz (SPD, M), Ursula von der Leyen (l) und Jochen Hanebeck sind beim Spatenstich vor Ort. © Robert Michael/dpa