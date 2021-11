Von Brunn will 10H-Regel mit neuer Popularklage kippen

Die Landtags-SPD startet einen neuen Anlauf, um die umstrittene bayerische Mindestabstandsregel für Windräder gerichtlich zu kippen. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn kündigte am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde im Landtag an, gemeinsam mit seiner Fraktionskollegin Annette Karl Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof einzureichen.

11. November 2021 - 12:36 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Windkraftanlagen im Nebel. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild