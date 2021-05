Von Brunn gewinnt Kampfabstimmung um SPD-Fraktionsvorsitz

SPD-Landeschef Florian von Brunn ist nun in Personalunion auch Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im bayerischen Landtag. Der 52-Jährige setzte sich am Mittwoch in einer Kampfabstimmung gegen den bisherigen Amtsinhaber Horst Arnold durch. Bei der turnusmäßigen Wahl zur Halbzeit der Legislaturperiode erhielt von Brunn in einer Fraktionssitzung nach Teilnehmerangaben 12 Stimmen. Für Arnold votierten 10 der insgesamt 22 SPD-Abgeordneten.

19. Mai 2021 - 16:59 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Florian von Brunn (SPD) spricht nach seiner Wahl mit den wartenden Journalisten. © Peter Kneffel/dpa

München © dpa-infocom, dpa:210519-99-663868/2