Vogelschwarm prallt in Autos: 150 Stare tot

Ein Vogelschwarm ist vermutlich auf der Flucht vor einem Greifvogel in Straubing in zwei Autos geprallt - rund 150 Stare starben. Ein 50-Jähriger sei am Dienstagabend unterwegs gewesen, als die Vögel plötzlich gegen seinen Wagen und ein weiteres Auto flogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

01. September 2021 - 12:41 Uhr | dpa

Straubing Die Stare, die stets in großen Formationen fliegen, wurden nach dem Aufprall in den Straßengraben geschleudert und starben. Von den Fahrern wurde keiner verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Vögel seien so niedrig geflogen, weil wohl ein Greifvogel in der Nähe gewesen sei, vor dem sie flüchteten. © dpa-infocom, dpa:210901-99-50136/2