Vogelkonzerte aufnehmen und der Wissenschaft helfen

Frühaufsteher können ab nächster Woche wieder Vogelkonzerte am Morgen aufnehmen und damit wichtige Daten für die Wissenschaft sammeln. "Vögel sind wichtige Indikatoren für Veränderungen in den verschiedenen Lebensräumen, und während ihres Morgenkonzerts sind viele von ihnen gesanglich besonders aktiv", teilten das Münchner Naturkundemuseum Biotopia und der Naturschutzbund LBV in Hilpoltstein am Freitag mit. Am intensivsten sei der Gesang der Vögel etwa eine Stunde vor Morgendämmerung bis ungefähr eine Stunde nach Sonnenaufgang.

28. April 2023 - 10:44 Uhr | dpa

Eine Nachtigall sitzt auf einem Zweig und singt aus voller Kehle. © Wolfram Steinberg/dpa/Symbolbild

München/Hilpoltstein Das 2020 gestartete Projekt "Dawn Chorus" sammelt Aufnahmen von Morgenkonzerten der Vögel weltweit, die Menschen mit ihrem Smartphone aufgenommen haben. Das soll den Fachleuten helfen, Veränderungen in der Vogelwelt aufgrund der Klimakrise oder neue Lebensraumbedingungen zu erkennen. Der wissenschaftliche Hauptsammelzeitraum ist vom 1. bis 31. Mai. Aber auch außerhalb dieses Zeitraums sind nach Angaben der Projektpartner Aufnahmen von Vogelstimmen willkommen. "Dawn Chorus" ist außerdem auch als Kunstprojekt gedacht. Dieses will die Menschen dazu animieren, sich kreativ mit den Klängen der Natur auseinanderzusetzen.