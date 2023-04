Vogelfreundliche Gärten gesucht: Großes Interesse an Aktion

Kleine Wildnis statt Beton oder Schotter: Fachleute zeichnen wieder vogelfreundliche Gärten in Bayern aus. Das Bayerische Artenschutzzentrum und der Landesbund für Vogel- und Naturschutz verleihen die Plakette seit vergangenem Jahr und haben bisher knapp 1300 naturnahe Gärten prämiert. Auch dieses Jahr sei das Interesse an der Aktion groß, teilten die Organisatoren am Montag mit.

17. April 2023 - 12:40 Uhr | dpa

Augsburg/Hilpoltstein Etwa 1900 Gartenbesitzerinnen und -besitzer haben sich demnach angemeldet und warten nun auf einen Besuch der ehrenamtlichen Jurymitglieder, die ab jetzt bis Mitte Oktober Gärten bewerten werden.