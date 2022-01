Vierjähriger blendet mit Laserpointer Autofahrer

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei".

Regensburg

Mit einem Laserpointer hat ein Vierjähriger in Regensburg Autos geblendet. Das Kind habe mit dem Gerät aus einem Fenster der elterlichen Wohnung auf eine angrenzende Straße geleuchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Fahrer habe deswegen am späten Samstagabend stark abbremsen müssen. Zu Unfällen kam es den Angaben zufolge nicht.

Wie der Bub an den Laserpointer gekommen war, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und prüft, inwieweit die Eltern des Kindes für den Vorfall verantwortlich sind.