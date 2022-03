Vier Verletzte bei Überholmanöver auf Bundesstraße 20

Freilassing

Bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 20 in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) sind vier Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 28 Jahre alter Autofahrer übersah bei einem Überholvorgang einen entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Autos seien daraufhin ineinander gekracht und beide Fahrer schwer verletzt worden. Zwei weitere Autoinsassen seien ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Straße sei an der Unfallstelle vier Stunden lang gesperrt gewesen.