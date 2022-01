Vier Unfälle im Stau bei Schwabach: 120.000 Euro Schaden

Schwabach

In einem Stau auf der Autobahn 6 bei Schwabach ist es zu einer Reihe von Unfällen gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereigneten sich am Mittwochabend vier voneinander unabhängige Zusammenstöße kurz hintereinander. Verletzt wurde dabei niemand, den Sachschaden an den insgesamt neun beteiligten Autos schätzen die Beamten auf 120.000 Euro. Als Ursache vermutet die Polizei Stau und Dunkelheit, andere Behinderungen wie Glätte oder Nebel habe es nicht gegeben.