Vier seltene Waldrapp-Vögel sterben nach Stromschlag

Vier Vögel aus einer Kolonie der stark bedrohten Waldrappen aus Burghausen sind in Oberösterreich einem Stromschlag zum Opfer gefallen. Drei Jungvögel und der männliche Elternvogel hätten tot unter einem ungesicherten Strommast in der Gemeinde Tarsdorf gelegen, teilte Johannes Fritz vom Waldrappteam Conservation & Research am Montag im österreichischen Mutters mit. Sie hätten Verbrennungen und innere Blutungen erlitten.

Burghausen

Die Kolonie im Landkreis Altötting ist Teil des Europäischen LIFE-Projekts zur Wiederansiedlung einer europäischen Waldrapp-Population. Weitere Standorte sind unter anderem im baden-württembergischen Überlingen am Bodensee, in Italien, Österreich und der Schweiz.

Etwa 45 Prozent der Todesfälle bei den Waldrappen führt Fritz auf Stromschläge auf ungesicherten Mittelspannungsmasten zurück. Auch für viele andere Großvogelarten stellten diese Masten eine ähnlich große Bedrohung dar.

In Deutschland hätten die Stromnetzbetreiber die Mittelspannungsmasten bereits flächendeckend gesichert. In Bayern gebe es deshalb seit Jahren keine Verluste mehr infolge von Stromschlägen, in Österreich dagegen seien diese jedes Jahr massiv. "Angesichts der aktuellen, massiven Bedrohung unserer Artenvielfalt ist dringender Handlungsbedarf gegeben", sagte Fritz mit Blick auf Österreich.

Die Kolonie der Zugvögel in Burghausen (Landkreis Altötting) wurde 2007 gegründet. 2011 kehrte Fritz zufolge erstmals ein Waldrapp aus dem Winterquartier in der Toskana selbstständig nach Burghausen zurück. Seitdem nisten die großen Tiere mit dem langen gebogenen Schnabel, den schillernden Federn und dem markanten Kopfschmuck in der Wehrmauer der mittelalterlichen Burg. Dieses Jahr seien dort 23 Jungvögel in 7 Nestern flügge geworden, sagte Fritz.