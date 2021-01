Vier Menschen nach Brand im Landkreis Hassberge verletzt

Bei einem Brand in Zeil am Main (Landkreis Hassberge) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Eine Bewohnerin bemerkte am frühen Mittwochmorgen den Rauch im Mehrfamilienhaus und alarmierte die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen drei Bewohner an geöffneten Fenstern, die das Haus nicht mehr durch das verrauchte Treppenhaus verlassen konnten. Die Feuerwehr befreite die Bewohner und verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt zur Schadenshöhe und zur Brandursache.

27. Januar 2021 - 07:19 Uhr | dpa

