Vier Kilogramm Marihuana in Wohnung gefunden: Mann in Haft

Rund vier Kilogramm Marihuana und mehrere Waffen haben Polizisten in einer Wohnung im Landkreis Passau gefunden. Unter einer Falltür hätten die Beamten bei der Durchsuchung der Wohnung in Kößlarn zudem eine professionelle Aufzuchtanlage mit etwa 90 Marihuanapflanzen gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Außerdem stellten sie in der Nacht zum Montag eine Schusswaffe samt Munition, einen Baseballschläger und eine große Menge Bargeld sicher.

12. April 2022 - 17:23 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Kößlarn Die drei Bewohner der Wohnung, zwei Männer im Alter von 21 und 38 Jahren sowie eine 42-jährige Frau, wurden vorläufig festgenommen. Gegen den 38-Jährigen erließ ein Ermittlungsrichter nach Angaben der Polizei später einen Haftbefehl.