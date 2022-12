Viele Unfälle bei Glatteis in Franken - Fußgänger stürzen

Glatte Straßen und Wege haben am Montagmorgen vor allem Fußgänger und Autofahrer in Franken beschäftigt. Die Polizei registrierte in Mittelfranken bis zum Vormittag binnen vier Stunden 45 witterungsbedingte Unfälle auf den Straßen mit einigen Leichtverletzten und überwiegend Blechschäden. In Nürnberg rutschten zudem etliche Fußgänger aus und stürzten, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Tiergarten der Stadt blieb witterungsbedingt geschlossen, um Besucher nicht zu gefährden.

19. Dezember 2022 - 10:41 Uhr | dpa

Ein Verkehrsschild, das vor glatter Fahrbahn warnt, steht am Straßenrand. © Armin Weigel/dpa

Nürnberg In Oberfranken gab es zunächst keine Meldungen über Glatteisunfälle. In Unterfranken meldete die Polizei einige Verkehrsunfälle auf glatten Straßen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.