Viele Glätteunfälle um Würzburg: Über 100 Einsätze

Wegen spiegelglatter Fahrbahnen und Fußwege waren Helfer in der Region um Würzburg am Dienstag stark gefordert. Bei der Integrierten Leitstelle in Würzburg seien zwischen Mitternacht und kurz nach 8.00 Uhr mehr als 100 Einsätze abzuarbeiten gewesen, teilte ein Sprecher am Morgen mit. Dabei handelte es sich um Fahrradunfälle, aber auch um Unfälle mit anderen Fahrzeugen.

20. Dezember 2022 - 09:47 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Würzburg Auf einer Rastanlage an der Autobahn 3 bei Würzburg fuhr den Angaben zufolge etwa ein Lastwagen gegen Zapfsäulen und beschädigte diese. Verletzt worden sei niemand. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Dienstag für den Nordteil Bayerns vor Glättegefahr gewarnt.