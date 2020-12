Viel weniger Funklöcher an bayerischen Autobahnen

Der Mobilfunkempfang an bayerischen Autobahnen hat sich 2020 deutlich verbessert. Einer aktuellen Nachmessung auf den bisher kritischsten knapp 1000 Autobahnkilometern zufolge gibt es dort noch auf 179 Kilometern Funklöcher, wie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Montag mitteilte. Dabei wurden die Lücken in den Netzen der drei Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonica zusammengezählt. Vor einem Jahr waren sie noch fast vier Mal so groß.

21. Dezember 2020 - 15:19 Uhr | dpa

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). © Sven Hoppe/dpa