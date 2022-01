Video-Spanner zu drei Jahren Gefängnis verurteilt

Das Augsburger Amtsgericht hat am Mittwoch einen Spanner, der mit versteckten Kameras heimlich Intimaufnahmen von Frauen angefertigt hat, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Der 36-Jährige habe die angeklagten Vorwürfe in vollem Umfang zugegeben, berichtete ein Sprecher des Gerichts. Das Urteil sei aber noch nicht rechtskräftig.

Augsburg

Laut Anklage war der Augsburger in die Wohnung einer Frau eingebrochen, hatte dort eine Kamera im Schlafzimmer montiert und dann Nacktaufnahmen des Opfers gemacht. Außerdem hatte er einen gebrauchten Slip der Frau gestohlen. In anderen Fällen hatte er zwei Kameras in seiner eigenen Toilette installiert und damit den Intimbereich von Frauen gefilmt, die auf das WC gingen. Zudem hatten die Ermittler mehr als 900 Kinder- und Jugendpornos bei dem Mann entdeckt.