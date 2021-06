Verwaltungsgericht für Niederbayern nun in Freyung

Nach langem Streit in der bayerischen Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern bekommt Niederbayern nun doch ein Verwaltungsgericht. Es soll in Freyung (Kreis Freyung-Grafenau) angesiedelt werden, berichtete die "Passauer Neue Presse" am Dienstag unter Berufung auf Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

08. Juni 2021 - 16:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Vor einem Gerichtsgebäude steht u.a. eine Statue der Justitia. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild