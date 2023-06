Verwaiste Schwanenküken in Regensburg gerettet

In Regensburg hat die Polizei zwei verwaiste Schwanenküken zu einer Tierrettung gebracht. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatten Spaziergänger die Schwanenküken am Sonntag in Regensburg gefunden. Die Mutter der Küken war laut Polizei nicht mehr auffindbar.

01. Juni 2023 - 12:20 Uhr | dpa

Ein Polizist hält eines der geretteten Schwanenküken in den Händen. © -/Verkehrspolizeiinspektion Regensburg/dpa

Regensburg Die Beamten der Wasserschutzpolizei brachten die beiden kleinen Vögel zu einer privaten Vogelauffangstation. Dort sollen sie nun aufgepäppelt und danach in die Freiheit entlassen werden, so die Polizei in einer Mitteilung.