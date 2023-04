Verurteilter Betrüger soll nach Haft Taten begangen haben

Wenige Tage nachdem er eine Haftstrafe wegen Betrugsfällen abgesessen hat, soll ein Mann in Garmisch-Partenkirchen erneut mehrere Dienstleister betrogen haben. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der 45-Jährige hatte sich den Angaben zufolge bereits mehrmals in gehobenen Hotels eingemietet, Restaurants besucht und Taxifahrten benutzt, ohne für die Leistungen zu bezahlen.

08. April 2023 - 13:02 Uhr | dpa

Eine Polizistin trägt ein Abzeichen der bayerischen Polizei. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Garmisch-Partenkirchen Wegen der Betrugsfälle saß der obdachlose Mann eine dreimonatige Haftstrafe ab. Wenige Tage, nachdem er aus dem Gefängnis freikam, soll er nun am Karfreitag erneut Taxifahrer und ein Hotel betrogen haben. Der Beschuldigte wurde wegen der neuen Betrugsfälle angezeigt. Die Polizei Garmisch-Partenkirchen bittet örtliche Dienstleister um erhöhte Aufmerksamkeit. Bei Zweifel sollen sich diese im Vorfeld bezahlen lassen oder mit der Polizei in Verbindung setzen.