Verunglückter Bergwanderer mit Helikopter geborgen

Berchtesgaden

Ein 64-jähriger Bergwanderer ist in den Berchtesgadener Alpen abgestürzt und schwer verletzt mit einem Hubschrauber geborgen worden. Wie die Bergwacht am Montag mitteilte, war der Einheimische am Vorabend von einem Steig im Lattengebirge acht Meter über einen Steilhang aufs felsige Ufer der Speikschlucht abgerutscht. Der Begleiter des Mannes leistete Erste Hilfe. Die Bergwacht forderte dann aufgrund der Verletzungen einen Helikopter an. "Christophorus 6" aus Salzburg brachte einen Notarzt und Notfallsanitäter per Tau in die Speik und flog den Verletzten in einem Luftrettungssack zu einem Sportplatz. Dort wurde er in den Hubschrauber umgelagert und ins Salzburger Landeskrankenhaus geflogen.