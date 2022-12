Versuchter Totschlag mit Machete: Zwei Verdächtige in U-Haft

Nach einem Macheten-Angriff in einer Arbeiterunterkunft in Niederbayern sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Es bestehe der Verdacht des versuchten Totschlags, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen zum Grund des Streits und zum Motiv der Attacke dauerten demnach an.

20. Dezember 2022 - 12:42 Uhr | dpa

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Neustadt/Donau Ein 40-Jähriger soll am Sonntag in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) nach einem Streit mehrere Männer mit einer Machete angegriffen haben. Die Machete habe er von einem 22-Jährigen bekommen. Ein 27-Jähriger wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.