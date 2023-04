Versuchter Totschlag an Ex-Freundin: 32-Jähriger verhaftet

Wegen versuchten Totschlags an seiner ehemaligen Lebensgefährtin, ist ein 32 Jahre alter Mann verhaftet worden. Laut Polizei vom Sonntag soll der Mann seine Ex-Freundin am Freitag mit dem Auto verfolgt und mehrfach gerammt haben. Im Auto saßen außerdem die zwei Kinder der Frau im Alter von einem und zwei Jahren. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann von den Kindern im Auto wusste.

Thurmansbang

In Thurmansbang (Landkreis Freyung-Grafenau) hielt die Frau an und bat Passanten um Hilfe. Die Polizisten konnten den 32-Jährigen dort widerstandslos festnehmen. Der Mann kam am Samstag in Untersuchungshaft.