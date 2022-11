Versuchter Diebstahl: Mann stirbt an natürlichem Tod

Nach einem versuchten Diebstahl mit einem toten Verdächtigen in Ingolstadt steht die Todesursache fest: Der Mann sei eines natürlichen Todes gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 35-Jährige und drei weitere Verdächtige sollen am Samstag versucht haben, auf einem Firmengelände Kupferrollen im Wert von etwa 10.000 Euro zu stehlen.

08. November 2022 - 13:15 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Ingolstadt Nach einer Fahndung mit Polizeihubschrauber und Hunden konnte die Polizei die Verdächtigen später festnehmen. Der 35-Jährige wurde den Polizeiangaben nach ohne sichtbare äußere Verletzungen und in einem schlechten gesundheitlichen Zustand gefunden. Er starb später in einem Krankenhaus.