Versuchte Tötung: 55-Jährige durch Kopftritte verletzt

Ein Mann hat eine 55-Jährige mit mehreren Tritten gegen den Kopf in Ingolstadt verletzt und sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, habe der 36-Jährige die Frau am Montag bei einem Gespräch in einer Wohnanlage attackiert. Dabei ging sie vermutlich zu Boden, woraufhin der Mann ihr mehrmals gegen den Kopf getreten habe. Ein Passant wählte den Notruf. Der polizeilich bekannte 36-Jährige wurde festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

30. August 2022 - 16:27 Uhr | dpa

Ingolstadt Die 55 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus und werde vermutlich noch am Dienstag entlassen. Die Gründe für den Angriff waren unklar, wie es weiter hieß. Der 36-Jährige ist ein Nachbar der Frau. Nun ermittelt die Polizei wegen versuchter Tötung.