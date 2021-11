Verstopftes Rohr sorgt für blutigen Einsatz in Oberfranken

Ein verstopftes Rohr hat in Bamberg für einen blutigen Einsatz gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch bestätigte, lief bereits am Montag eine Mischung aus Wasser, Blut und Restgewebe vom nahen Schlachthof über die Kanaldeckel auf die Straße vor dem Gebäude der Feuerwehr. Die Brühe wurde über Abwasserrohre in die Häuser mehrerer Anwohner gedrückt. Ein spezieller Kanalspülwagen sorgte schließlich dafür, dass die Verstopfung aufgelöst wurde, eine Fachfirma kümmerte sich um die verschmutzten Keller.

10. November 2021 - 08:41 Uhr | dpa

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

